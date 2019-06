Inserita in Economia il 04/06/2019 da Direttore Marsala - DOMANI ALLA CANTINA BIRGI CONVEGNO SULLA EFFICIENZA ENERGETICA NEI SETTORI CIVILE INDUSTRIALE L’appuntamento formativo organizzato dall’Ordine dei periti industriali



Domani pomeriggio nei locali della Cantina Birgi di Marsala si terrà un seminario sul tema: “l’efficienza energetica nei settori civile e industriale; approfondimenti normativi e tecnologici per gli interventi di risparmio energetico anche nell’agroalimentare. La manifestazione, organizzata dall’Ordine dei Periti industriali della Provincia di Trapani e che si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale, è coordinata da Vito Angileri. L’inizio dei lavori è previsto per le ore 15,00. Relazioneranno docenti universitari e tecnici dell’Enea.