Inserita in Politica il 04/06/2019 da Direttore Consiglio comunale Marsala. Lavori sospesi Avviati i lavori alla pesenza di 20 consiglieri, la seduta del Consiglio comunale è stata sospesa dopo meno di mezz´ora per una questione - sollevata da F. Meo - riguardante il protocollo di due emendamenti al Piano Triennale delle Opere Pubbliche: "apparentemente uguali, evidenziano incongruenze". I chiarimenti del presidente E. Sturiano e del segretario generale B. Triolo non sono stati ritenuti sufficienti e, pertanto, la seduta è stata sospesa (per la sospensione si erano espressi anche A. Rodriquez e A. Di Girolamo). Ad inizio di seduta, il presidente Sturiano aveva comunicato che erano stati presentati diversi emendamenti e, sul punto, R. Genna aveva sottolineato che per quello della Giunta occorreva sottoporlo alla competente Commissione. Da registrare che il segretario B. Triolo aveva chiarito che gli sono pervenuti 5 emendamenti regolarmente protocollati elettronicamente e su cui i dirigenti hanno espresso i relativi pareri.