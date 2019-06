Inserita in Sport il 04/06/2019 da Direttore

Storia di Maigini

Thairi Maigini si è rimesso in gioco dopo un difficile inizio carriera. Scoperto dal procuratore sportivo Alessio Sundas nell´Accademia Abuja in Nigeria, è arrivato in Italia dopo l´esperienza al Rejka, nel settore giovanile. Una squadra che è conosciuta per essere una fucina di talenti. Il difensore centrale si è accasato allo Spezia, che militava in Serie B, venendo aggregato alle giovanili e alla formazione Primavera raccogliendo 26 presenze. Il giocatore classe ´97 è stato, però, notato dalla Roma con la quale era stata avviata una trattativa per il trasferimento in giallorosso ed al tempo stesso grazie al lavoro della Sport Man si erano trovati degli sponsor.





La sfortuna, però, si è accanita su di lui, perchè colpito da un´ischemia ha rischiato di dover rinunciare al suo sogno di diventare calciatore. Il trauma è stato forte e l´ha condizionato se non personalmente a lui, a chi avrebbe voluto portarlo tra le proprie file. La paura per un problema fisico e per il trascorso ecco che l´ha costretto a non ricevere più proposte importante. La grande valorizzazione della scheda tecnica da parte del suo procuratore ha permesso che si riaprissero le porte del calcio ripartendo, però, dalla Serie D, la Lavagnese dove è riuscito a mettersi in mostra.