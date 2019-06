Inserita in Economia il 04/06/2019 da Direttore COMMERCIANTI SICILIANI FAVOREVOLI AGLI SCONTI ESTIVI IL 1 LUGLIO AVVIO DEGLI SCONTI ESTIVI IL 1 LUGLIO, COMMERCIANTI SICILIANI FAVOREVOLI. GLI ESITI DI UN SONDAGGIO IN TEMPO REALE A CURA DELLA CIDEC



4 giugno 2019

La decisione di anticipare i saldi estivi al 1 luglio rispetto alla data tradizionalmente prevista del 6 del mese registra il generale apprezzamento dei commercianti siciliani, soprattutto nelle città di maggiore rilevanza turistica.

È quanto emerge da un sondaggio in tempo reale che l’Osservatorio economico della Confederazione Italiana Esercenti Commercianti Sicilia ha svolto tra i propri iscritti nel corso degli ultimi sette giorni, a seguito di un incontro tenutosi a Palermo presso l’assessorato regionale alle Attività produttive, durante il quale, alla presenza delle organizzazioni di categoria e delle associazioni dei consumatori, si è stabilito l’avvio anticipato dei saldi estivi.

Secondo Salvatore Bivona, presidente regionale della CIDEC Sicilia “i negozianti sono ottimisti in merito ai possibili esiti del decreto firmato dall’assessore al ramo Mimmo Turano, che fissa l’avvio e la conclusione degli sconti estivi rispettivamente il 1 luglio e il 15 settembre”.

Le ragioni della positività espressa dal campione di esercenti preso in esame riguardano principalmente il connubio tra saldi e flussi turistici, soprattutto nelle città d’arte e nelle località maggiormente frequentate nella stagione estiva.

“Esistono tuttavia alcune variabili – precisa il presidente – che incidono profondamente sull’andazzo delle vendite: la mutevolezza del clima è una di esse”.

“Ritengo – afferma Bivona, che ricopre altresì il ruolo di presidente provinciale della CIDEC di Palermo – che l’avvio anticipato dei saldi possa rappresentare un ottimo antidoto anche all’abitudine, praticata da alcuni commercianti, di procedere con gli sconti prima dell’effettivo inizio attraverso messaggi e offerte promozionali inviate alla cerchia ristretta dei clienti fidelizzati”.

“La data di avvio – conclude – deve essere la stessa per tutti e, pur comprendendo le necessità economiche dei commercianti, è giusto che le regole vadano rispettate”.

Congiuntamente ad altre associazioni datoriali, la CIDEC rientra nel novero dei sindacati dei commercianti che hanno sempre espresso parere favorevole all’avvio anticipato di saldi estivi e invernali: le date stabilite nel piano biennale regionale fissano entrambi rispettivamente il primo sabato di luglio e di gennaio, ma di anno in anno l’avvio viene anticipato compatibilmente alle necessità degli operatori economici.