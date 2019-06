Inserita in Cultura il 03/06/2019 da Direttore

L’istituto comprensivo ´S. Pellegrino´ va in scena con ´Musica, Vita e...Palcoscenico´

Successo per il concerto di fine anno, che conclude un percorso che ha visto anche gli alunni salire sul podio per il XIV concorso “Peppuccia Linares Villani”





“Musica, vita & Palcoscenico”. È questo il titolo scelto per il concerto di fine anno dell’istituto comprensivo “Stefano Pellegrino” di Marsala, che ha avuto luogo nella meravigliosa cornice del Teatro Impero (il più grande teatro della Sicilia occidentale con 1.200 posti) lo scorso 28 Maggio. “Ringraziandovi ancora una volta per essere qui con noi stasera – hanno detto le alunne presentatrici Adele La Grutta e Ileana Montalto - desideriamo augurarvi tanti momenti in Musica, perché, come dice Pablo Casals famosissimo violoncellista, compositore e direttore d’Orchestra spagnolo, “la Musica scaccia l’Odio da coloro che non sanno amare, dà Pace a coloro che sono in fermento, consola coloro che piangono”. Insomma in un tempo in cui l’odio passa dal web e si amplifica nei social, l’I.C. “S. Pellegrino” mette in campo la bellezza della musica, che è la cifra stessa dell’azione formativa della scuola, visto che è ad indirizzo musicale. "Il valore di un sorriso", evocativa poesia di Padre Frederick Faber recitata da Simone Scardino ha aperto lo spettacolo che rappresenta il banco di prova di un percorso di studi musicale e non solo durato un intero anno. Ad accompagnare i versi che inneggiano all’importanza di donare un sorriso che “Arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona” è stato il professore Alessandro Lo Buglio. Poi il concerto è entrato nel vivo. Ad esibirsi sono stati 67 alunni componenti dell’orchestra, che hanno suonato chitarre, pianoforti, percussioni e clarinetti, e altri 26 studenti, che fanno parte del coro. Strumentisti e coristi hanno scaldato l’atmosfera del Teatro Impero attraverso l’esecuzione di brani quali: l’Inno Alla Gioia, la colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso, Tittanic, C´era Una Volta il West, per continuare con le due grandi esibizioni degli Ensamble di Chitarra tra cui il brano Mambo Tambo, Brindisi, Valzer n. 2 di Shostakovich e come ultimo brano “Sul Bel Danubio Blu”. A dirigere l’orchestra sono stati i professori di strumento: Beatrix Kapolcsi, Francesca Cuspolici, Dario Li Voti e Alessandra Signorino, mentre a guidare il coro è stata la professoressa Giusy Caly. Alla fine dello spettacolo è stata invitata a salire sul palco la dirigente della nostra scuola Nicoletta Drago insieme all´Assessore Anna Maria Angileri, che hanno ringraziato l´orchestra e il pubblico presente. È stato un successo incredibile!!

Ma il concerto di fine anno è solo l’ultima tappa in ordine di tempo di un anno scolastico all’insegna del successo musicale. Infatti gli alunni hanno partecipato ad “ORCHESTRIAMO 4° EDIZIONE”, svoltasi nei giorni 16 e 17 maggio 2019. L’I.C. “Luigi Capuana” in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Santa Ninfa, con l’Associazione Musicale “Vincenzo Bellini” città di Salemi ha indetto il bando per la 4° edizione dello stage orchestrale “OrchestriAmo” allo scopo di “promuovere momenti di aggregazione, socializzazione, confronto e scambio, attraverso un progetto musicale comune”. Vi hanno partecipato 25 alunni della nostra scuola [percussioni (7), pianoforte (6) e clarinetto (10] accompagnati dai docenti Signorino, Li Voti e Cuspolici, e si sono esibiti in un’orchestra di 290 elementi, provenienti da tante scuole della Sicilia, che hanno eseguito, nella piazza principale di S. Ninfa, i brani composti, concertati e diretti dal Maestro Nunzio Ortolano.





Non solo esibizioni, lo scorso 3 maggio i nostri giovani chitarristi hanno partecipato al XIV concorso “Peppuccia Linares Villani” indetto dall’associazione Amici della Musica di Mazara del Vallo, aperto alle scuole e ai giovani talenti della provincia. I nostri ragazzi si sono esibiti divisi in due gruppi e sono stati premiati con un primo posto e un terzo posto nella loro categoria, in particolare il brano “Here is joy for every age” di Derek Hasted, eseguito da 7 nostri chitarristi è stato vincitore del primo premio.





Mambotambo di Vito Nicola Paradiso, dal ricco ritmo e effetti percussivi, secondo lo stile caraibico, è stato il brano con cui i nostri ragazzi si sono classificati al terzo posto; eseguito da 9 nostri alunni frequentanti l’Indirizzo musicale. Insieme agli alunni ha ritirato i premi la prof.ssa Beatrix Kapolcsi.





Ma occhi puntati alla formazione: la nostra scuola ha anche accolto le lezioni concerto a cura del dipartimento di didattica del conservatorio “Scontrino” di Trapani. A salire in cattedra sono stati gli alunni del Dipartimento del Conservatorio accompagnati dal Maestro di Pianoforte Paolo Scanabissi. Sono stati i destinatari i bambini dei vari plessi della scuola primaria.