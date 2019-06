Inserita in Cronaca il 03/06/2019 da Direttore FEDERCONSUMATORI: NUOVA SEDE AD AGRIGENTO LA ROSA: TUTELEREMO I DIRITTI DI 60 MILA CITTADINI

E´ attiva da venerdì 31 maggio la nuova sede di Federconsumatori Agrigento in via Matteo Cimarra 19, terza sede in provincia dell´associazione di tutela dei consumatori, che già opera a Sciacca e Licata.

Lo sportello di Federconsumatori Agrigento riceve il pubblico nei giorni di martedì e venerdì, dalle 16:30 alle 18:30.

Negli stessi giorni e orari è possibile contattare l´associazione anche tramite il numero di telefono 0922/080409. Infine, è possibile comunicare con Federconsumatori Agrigento inviando una e-mail all´indirizzo federconsumatoriagrigento@gmail.com.

All´apertura della sede agrigentina era presente anche il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, che ha portato ai referenti locali gli auguri di buon lavoro da parte di tutta l´associazione e dei suoi vertici regionali e nazionali: "Agrigento è una realtà importante - spiega La Rosa - una città di quasi 60 mila abitanti, che sono tutti cittadini-consumatori e che potrebbero avere bisogno della nostra assistenza nei settori principali del consumo: energia, telefonia, banche e assicurazioni, acqua e rifiuti. Sono certo - conclude La Rosa - che i nostri referenti agrigentini saranno una risorsa che i cittadini di Agrigento potranno e vorranno sfruttare per tutelare i propri diritti di consumatori".



Nella foto, da sx: Fabrizio Raso, Massimo Raso (Segretario CGIL Agrigento), Alfio La Rosa, Angelo Pisano, Sara Puccio, Andrea Carnabuci