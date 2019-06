Inserita in Cronaca il 03/06/2019 da Direttore LA LEGA DEL FILO D´ORO CON I SUOI SOSTENITORI AL FIANCO DELLE PERSONE SORDOCIECHE E DELLE LORO FAMIGLIE IN SICILIA XII GIORNATA DEL SOSTENITORE LA LEGA DEL FILO D´ORO CON I SUOI SOSTENITORI AL FIANCO DELLE PERSONE SORDOCIECHE E DELLE LORO FAMIGLIE IN SICILIA I sostenitori sono stati accolti dalla Lega del Filo d´Oro nel Centro Residenziale di Termini Imerese (PA) in occasione della XII Giornata del Sostenitore, appuntamento annuale dedicato ai donatori che vogliono toccare con mano il lavoro dell´Associazione al fianco delle persone sordocieche. Il tema della due giorni è stato #uncontattochevale: un invito e allo stesso tempo un racconto per far capire ai sostenitori l´importanza della loro presenza accanto all´Associazione.



La XII edizione della Giornata del Sostenitore, l´annuale appuntamento pensato per i donatori che vogliono conoscere da vicino il lavoro dell´Associazione al fianco delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, quest´anno ha visto come protagoniste le famiglie, che hanno portato la loro testimonianza per spiegare come la Lega del Filo d´Oro non prenda in carico solo la persona con disabilità, ma tutto il suo nucleo familiare. I genitori, come anche i fratelli e le sorelle, sono infatti parte del progetto riabilitativo e inoltre l´Associazione li supporta con un percorso di affiancamento psicologico.

Nelle giornate di venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, circa 70 sostenitori dell´Associazione sono stati accolti nel Centro sanitario residenziale di Termini Imerese (PA), dove hanno potuto vivere una giornata accanto alle persone sordocieche e alle loro famiglie e incontrare tutte le figure impegnate quotidianamente accanto agli utenti, dagli operatori ai professionisti ai volontari, ascoltando le loro storie e testimonianze. Punto di riferimento per le persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali della Sicilia, nel 2018 il Centro di Termini Imerese e il Servizio territoriale hanno assistito 74 persone.

"Con questa iniziativa vogliamo ringraziare i tanti sostenitori che ogni anno ci permettono di crescere e di dare un supporto concreto a sempre più persone e famiglie - ha dichiarato Rossano Bartoli, Presidente della Lega del Filo d´Oro - Abbiamo deciso di coinvolgere in questo importante evento le famiglie dei nostri ospiti, per non dimenticare che noi siamo esperti delle patologie e dei percorsi educativo riabilitativi, ma i massimi esperti dei figli sono i loro genitori. L´obiettivo della Lega del Filo d´Oro è quello di accompagnarli e aiutarli ad affrontare la complessità delle situazioni quotidiane e future, perché ciò che inizia nei Centri dell´Associazione è un lavoro che continuerà anche a casa e sul territorio".

Con questa esperienza i sostenitori hanno avuto l´occasione di conoscere meglio il metodo riabilitativo dell´Associazione che permette di trovare quel canale unico e particolare per entrare in relazione con chi non vede e non sente e di partecipare attivamente a piccoli laboratori sensoriali. Inoltre, al termine della visita, hanno ricevuto un piccolo dono fatto dagli ospiti.

La Lega del Filo d´Oro, che da oltre cinquanta anni si prende cura delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali e delle loro famiglie, è oggi presente in otto regioni con 5 Centri Residenziali, con annessi Servizi Territoriali, (a Osimo, Lesmo, Modena, Molfetta e Termini Imerese) e 3 Sedi territoriali (Padova, Roma e Napoli). Nel 2018 l´Associazione ha seguito 911 utenti.

COME DESTINARE IL 5X1000 ALLA LEGA DEL FILO D´ORO

Per destinare alla Lega del Filo d´Oro il 5 per mille è necessario inserire in dichiarazione dei redditi il codice fiscale 80003150424, seguito dalla firma. Anche chi non fa la dichiarazione dei redditi può destinare il proprio 5 per mille, consegnando in posta o in banca la scheda integrativa contenuta nel CUD.