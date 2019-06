Inserita in Cronaca il 03/06/2019 da Direttore

ROXY STUDIO CON MICHELE TORPEDINE ALLA SCOPERTA DEI TALENTI SICILIANI, AUDIZIONI PER IL CONCORSO ´JE SO PAZZO´

Grande e nuova collaborazione tra Roxy Studio, casa discografica ed agenzia management palermitana e Michele Torpedine, produttore discografico e manager musicale internazionale. Sarà Roxy Studio il referente per la Sicilia del concorso Festival Show e “Je so Pazzo”, dedicato a Pino Daniele. Quest’ultimo si terrà dal 26 al 30 giugno a Fiuggi. Cantanti solisti e band, ognuno con il proprio genere e repertorio di musica italiana o straniera, potranno inviare un audio-video direttamente alla Roxy Studio e partecipare alle prime selezioni. Il video potrà essere realizzato anche in versione amatoriale, registrato con smartphone o altro dispositivo. E’ importante che l’audio sia registrato senza l’ausilio dell’auto-tune. Sarà Fabio Castorino, produttore discografico, autore e compositore a scegliere i video meritevoli e contattare chi accederà al concorso. I selezionati dunque, voleranno a Fiuggi e conosceranno direttamente Michele Torpedine, produttore de “Il Volo” e di diversi album di Zucchero, Andrea Bocelli, Gerardina Trovato e Luca Carboni. Torpedine ha portato al successo e, in taluni casi, risollevato le sorti, di altri artisti italiani come Gino Paoli, Pino Daniele, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Giorgia, Vittorio Grigolo e Il Volo. Tutto questo fa ben intendere la grande opportunità di chi vuole coltivare la sua passione e vivere di musica. Il sodalizio tra Roxy Studio e Torpedine punta alla valorizzazione e alla scoperta di nuove voci e nuova musica in Sicilia. Il concorso oltre ad essere una esibizione di talenti vuole essere soprattutto un percorso formativo musicale con l’obiettivo di valorizzare giovani emergenti, mettendoli in contatto con professionisti del settore. All’interno del concorso docenti come il vocal coach Fabrizio Palma, il maestro Adriano Pennino, lo stesso produttore Michele Torpedine, Danilo Ciotti figura storica della promozione discografica italiana, il musicista e arrangiatore Luca Chiaravalli e tanti altri musicisti e insegnanti affermati che potranno dare le giuste direttive per il percorso da intraprendere.





Ma anche Roxy Studio, dal 2002 ad oggi, vanta prestigiose collaborazioni come quella con Rosanna Casale, Tosca, Paolo Vallesi, Fiordaliso, la soprano Angela Gheorghiu e tante altre. Ha curato il doppiaggio di Ricky Tognazzi, Pierfrancesco Favino, Luigi Maria Burruano, Sebastiano Lo Monaco, Lollo Franco, Giuseppe Pattavina nel film Boris Giuliano. Nel 2016 diventa centro di formazione certificato Steinberg, unico centro in Sicilia e organizza corsi certificati per tecnici del suono. Nel 2017 diventa Warner official Supplier. Sempre nello stesso anno, con Manfredi Simonetti di Atomi.inc, azienda di video di produzione, nascono importanti collaborazioni nel mondo del web con i più grandi youtubers nazionali: XMurry, Giampytek, I Sansoni, I Pantellas, Mat e Bise, Ludovica Pagani, Amedeo Prezioso e tanti altri. Nel 2018 inizia una collaborazione sulla selezione dei talenti con Nazzareno Nazziconi di Anteros Produzioni, pilastro del management italiano e responsabile del Concorso canoro “Area Sanremo Tour” 2016, 2017 e 2018. Nel 2018, con Massimo Pitti, nasce Sintezo Records, etichetta discografica pensata per far spazio alla musica elettronica di qualità. Quest’anno nasce una collaborazione con lo Zecchino d’Oro e diventa partner ufficiale di due importanti concorsi nazionali: Festival show rappresentato da Enzo Longobardi e Je so pazzo rappresentato da Stephany Falasconi, Enzo Longobardi, Titti Ninni e Valerio Gridelli. Roxy Studio ha dedicato particolare attenzione all’insegnamento della musica e alla sua didattica e ha un’Accademia di musica ben strutturata per adulti e bambini. A breve sarà partnership con un importante storico marchio, una scuola di musica popolare contemporanea che ha ottenuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’autorizzazione a rilasciare certificazione di Alta Formazione Artistica e Musicale.





Giovedì 27 giugno, Fabio Castorino, insieme a Manfredi Simonetti fondatore di “Atom.inc”, terrà una masterclass sulla promozione mediatica dei social sulla discografia. Il 28 e 29 giugno sarà membro di giuria alla Finale del concorso canoro nazionale “Je so pazzo” durante le quali saranno assegnati sei premi speciali: Premio Presenza Scenica, Premio Miglior Voce Radiofonica, Premio della Critica, Premio Voce e Volto Televisivo, Premio Miglior Interpretazione e Premio Miglior Arrangiamento.





Roxy Studio via Partanna Mondello 39/D





Per info e costi 091 774 2215 – 334 6664800





(Nella foto Adriano Pennino, Michele Torpedine, Fabio Castorino ed Enzo Longobardi).