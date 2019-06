Inserita in Cronaca il 03/06/2019 da Direttore ´SCUOLE SICURE´. PROGETTO DEL COMUNE DI MARSALA PER CONTRASTARE BULLISMO E SPACCIO DI STUPEFACENTI Sono nove gli impianti di videosorveglianza che saranno installati in prossimità di altrettanti Istituti di istruzione primaria e secondaria di Marsala, al fine di svolgere attività di prevenzione e contrasto a particolari fenomeni illegali - quali bullismo, aggressioni e spaccio di sostanze stupefacenti - che si manifestano nelle vicinanze delle scuole. Lo prevede il progetto che la Giunta Di Girolamo ha deliberato di presentare a seguito apposito Avviso Pubblico emanato dal Ministero dell´Interno. Le scuole di istruzione primaria e secondaria interessate sono il Comprensivo "M. Nuccio", la Media "G. Mazzini", il Liceo Scientifico "Pietro Ruggeri", l´Industriale “Giovanni XXIII-Cosentino”, l´Agrario "A. Damiani", l´Industriale “F. Cosentino”, il Linguistico "Pascasino" e il Commerciale "G. Garibaldi" (entrambe le sedi). Complessivamente, il finanziamento richiesto - per il tramite della Prefettura di Trapani - ammonta a quasi 40 mila euro, messi a disposizione dal Fondo per la sicurezza urbana “Scuole Sicure 2019-2020”. Si tratta di azioni che intendono mettere sotto controllo atti che generano insicurezza nella collettività e nelle famiglie degli studenti in particolare. “Le zone in cui sorgono le scuole sono soprattutto considerate luoghi di elezione per la vendita e la cessione di sostanze stupefacenti, afferma il sindaco Alberto Di Girolamo; ecco perchè la prevenzione è di fondamentale importanza, risultando l’arma vincente su cui investire in maniera permanente e continuativa”. Da qui il progetto di videosorveglianza, affiancato da un maggiore controllo della Polizia Municipale che potrà incrementare gli interventi presidiando e vigilando con maggiore incisività le aree interessate.