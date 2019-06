Inserita in Politica il 02/06/2019 da Direttore Liquame riversato nel fiume "FREDDO" a Gibellina Nella giornata del 30 maggio, i Carabinieri della Stazione di Gibellina hanno deferito in stato di libertà 2 soggetti : M.S. palermitano residente a Gibellina classe 72 e A.G. nato e residente in provincia di Palermo classe 61, amministratore di una ditta sita in quel territorio, per i reati di smaltimento di rifiuti liquidi e inquinamento ambientale.

I predetti, a conclusione di un’attività di indagine condotta unitamente a personale dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.), risultavano aver riversato liquame di natura organica all’interno del fiume “Freddo” provocando un alterazione dello stato naturale della flora presente in quell’area.