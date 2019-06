Inserita in Politica il 02/06/2019 da Direttore Ai Mondiali olimpici di pesi medaglia di Bronzo per l´Italia

Nel secondo giorno di gare alle Fiji, dove si stanno svolgendo i Campionati Mondiali Junior di Pesistica Olimpica, arriva un’altra medaglia per l’Italia, questa volta di bronzo. Dopo i 2 ori e un argento vinti ieri da Sergio Massidda (neocampione del mondo junior della 55 kg LEGGI LA NEWS ), oggi Giulia Imperio conquista un bronzo nell´esercizio dello strappo nella categoria 49 kg, con una terza alzata a 75 kg. Per lei una progressione impeccabile: entrata in gara con 70 kg, prosegue con 73 e infine termina appunto con 75 kg. Si ferma al sesto posto nello slancio con 2 alzate valide su 3, la prima a 85, la seconda a 90, sbagliando la terza a 94. Per lei una quarta posizione nel totale con 165 kg. Davanti all’azzurra si piazzano: la cinese Jinhong Zhao, oro con 81 + 110, per un totale di 191 (nuovo record del mondo), l´indonesiana Windy Cantika Aisah, argento con 81 + 98 per un totale di 179 kg, e infine l’americana Hayley Marie Reichardt, bronzo con 74 + 98, per un totale di 172 kg.



Nella notte italiana buona prestazione dell’Azzurrino Davide Ruiu, che chiude la sua prova al quinto posto con uno strappo a 115, uno slancio a 146, per un totale a 261. Davanti a lui il turco Caner Toptas con 273, il coreano Moonsu Bae con 270, l’altro turco Dogan Donen con 269 e il colombiano Estiven Jose Villar Manjarres con 263.



Il Mondiale Junior dell’Italia prosegue con questa notte alle ore 4.00 con Lucrezia Magistris, impegnata nella categoria 55 kg, e con Alessia Durante, all’1.00 di notte di mercoledì 3 giugno nella categoria 71 kg.