Inserita in Cultura il 01/06/2019 da Direttore Progetto ´Io, il gioco e lo sport´ Sabato 1 Giugno 2019, alle ore 11, nei locali della palestra della scuola secondaria di I grado "V. Pappalardo" di Castelvetrano, si terrà la manifestazione conclusiva del progetto "Io, il gioco e lo sport".

Il progetto si è rivolto a gruppi di alunni normodotati senza distinzione di sesso, nazionalità e ad alunni con disabilità per favorirne l´integrazione scolastica. L´aspetto centrale è stato il gioco in varie forme: dal gioco simbolico, d´immaginazione al gioco tradizionale popolare; dal gioco di regole al gioco pre-sportivo. Inoltre, sono stati previsti Giochi per lo sviluppo delle capacità coordinative, degli Schemi posturali e motori di base, di coordinazione, azione-reazione.

Nel corso del progetto sono state introdotte attività laboratoriali, per la costruzione di originali e divertenti attrezzi sportivi, usati per la realizzazione di giochi motori.

Il progetto è stato emanato dal MIUR "Per il potenziamento del progetto nazionale sport di classe per la scuola primaria" e per promuovere l´attività fisica e sportiva nella scuola primaria.

Per il progetto sono state reclutati esperti del settore, come Tutor interno l’ insegnante Antonina Ingrasciotta, docente dell´ Istituto Comprensivo "Lombardo Radice-Pappalardo" e come esperto esterno la Dott.ssa Maria Chiara Parisi, chinesiologa specializzata in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate.