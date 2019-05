Inserita in Economia il 31/05/2019 da Direttore Tonnara Favignana, quote tonno, Milazzo (FI): ´Occorre aumentarle non ridurle, questo il mio impegno in Europa´ Palermo, 31/05/2019: “La qualità e la quantità del tonno rosso in Sicilia non possono essere essere intaccate da un decreto ministeriale a trazione leghista, che assegna le quote individuali di cattura tra gli impianti di tonnare fisse, non tenendo conto dell’importanza che riveste per il nostro territorio, la Tonnara di Favignana. Nella campagna elettorale appena conclusa, ho fortemente trattato dell’argomento quote tonno, perché penso che in Europa, si debba tutelare un comparto che per l’economia isolana non è marginale. Piuttosto che ridurle, invocando principi di ripartizione equi, occorre incrementarle, attraverso serie azioni a tutela del pescato. Il mio impegno in Europa sarà in questa direzione, affinché non si pensi più alla Sicilia come terra di conquista, bensì come un’Isola da tutelare nelle sue tradizioni, anche e soprattutto per il comparto Pesca, contribuendo a debellare la minaccia delle frodi, che tanti danni arrecano alla salute e alla qualità del nostro tonno rosso”. A riferirlo è il Capogruppo di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Giuseppe Milazzo, circa la questione delle quote tonno avviata dal sottosegretario alle Politiche agricole, il leghista Franco Manzato”.