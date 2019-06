Inserita in Cultura il 31/05/2019 da Direttore Tesori di Pietra al Castello di Roccella Mura Pregne e Brucato protagonisti di Tesori di Pietra al Castello di Roccella

Sabato 1 giugno al Castello di Roccella di Campofelice di Roccella alle 16 si terrà il penultimo appuntamento di "Tesori di Pietra. Un itinierario costiero dall´antica città di Halaesa a quella di Solunto", l´iniziativa culturale organizzata, nell´ambito di una convenzione gratuita con il comune di Campofelice di Roccella per la valorizzazione del Castello di Roccella, dall´Associazione Roccamaris con la collaborazione della Soprintendenza di Palermo, del Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici e dei Parchi archeologici di Himera e Solunto. "Da Mura Pregne a Brucato. Storia di un sito emergente a controllo della bassa valle del fiume Torto alla luce delle scoperte archeologiche" è il titolo dell´interessante viaggio alla scoperta dei due siti archeologici nel quale l´archeologa Rosa Maria Cucco (Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo) accompangerà i presenti. Un incontro per conoscere meglio due luoghi di importanza fondamentale per la storia e lo sviluppo di un intero territorio, alla luce delle scoperte archeologiche frutto di anni di lavoro nella bassa valle del fiume Torto.

L´appuntamento di chiusura di Tesori di Pietra sabato 15 giugno con il Direttore Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei archeologici Francesca Spatafora e la conferenza "Solunto: dall´emporio fenicio alla città ellenistica".

Per informazioni telefonare al 3287167607 o al 3204561769, oppure scrivere a info@associazioneroccamaris.it.