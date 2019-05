Inserita in Cronaca il 31/05/2019 da Direttore GenerAzioneMare Ancora una volta il WWF con i bambini alla foce del fiume Platani.



I volontari del WWF hanno guidato i bambini delle scuole elementari e medie di Montallegro (AG) per scoprire la bellezza, la cultura, il mito, la storia, la natura e la biodiversità che anima la Riserva Naturale Orientata “Foce del Fiume Platani”.

È l’ennesimo evento che il WWF organizza con la collaborazione di volontari veri (quelli non pagati), che ritagliano tempo da dedicare a queste delicate attività di educazione ambientale.

Oggi è stato il turno del Dr. Domenico Macaluso, noto ricercatore e archeologo subacqueo, e dell’Ispettore Superiore Francesco Messana,, decano in quiescenza del Corpo Forestale.

E i bambini del plesso “Giovanni Palumbo” di Montallegro, dell’I.C. “Ezio Contino” di Cattolica Eraclea, sono stati attentissimi a tutte le spiegazioni, grazie anche alla vigile presenza degli insegnanti Rosanna Fileccia, Beatrice Di Bella e Vito Salvaggio, quest’ultimo anche geologo ed esperto del WWF. Una bellissima comitiva, salutata dal Presidente del WWF Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, anch’egli insegnate della stessa scuola.

Piccole vite in formazione, che teneramente hanno percorso i sentieri della riserva stimolati dai canti e dai fruscii che l’ambiente suggerisce per stimolare i sensi che con professionalità e amorevolezza gli accompagnatori hanno spiegato. E questo con la sola forza del volontariato.

Tante sono state le iniziative portate avanti senza alcun sostegno economico di terzi che in questi anni, senza mai abbassare la guardia, né mostrarsi subalterni al potere di turno.

Liberi da servilismi verso piccoli politici e forti di una struttura internazionale, secondo lo standard WWF (Fondo Mondiale per la Natura) che incide sulle politiche planetarie, per come ci chiede oggi la nostra Terra con i cambiamenti climatici che ormai nessuno osa negare.

I giovani puntano su un futuro ricco di cultura, passioni e verità, che li sta guidando verso una protesta “generazionale” per andare verso terra, acqua e aria libere da infiltrazioni.

Un grazie va alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Agrigento, diretta dalla Dr.ssa Maria Licata, sotto la supervisione del Dirigente del Servizio per il Territorio di Agrigento, dr. Bartolomeo Scibetta, che da sempre avalla le iniziative del WWF.

Alla iniziativa hanno collaborato l’Associazione “Misilcassim”, la Coop. Sociale “Nica Onlus” e il Lions Club.

Domenica prossima, 2 giugno, i volontari del WWF saranno presenti ad Agrigento e Mazara del Vallo in operazioni di sensibilizzazione alla pulizia delle spiagge.

