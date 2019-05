Inserita in Sport il 30/05/2019 da Direttore Marsala - CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019 OGGI LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE La Scuola Media “Giuseppe Mazzini” fa incetta di medaglie



Si è svolta stamani nella Palestra “Fortunato Bellina” la cerimonia di premiazione dei Campionati studenteschi riservati alle scuole dell’obbligo di Marsala e Petrosino. La cerimonia coordinata dal professor Piero Patti ha visto la partecipazione di alunni provenienti da tutte le scuole primarie e medie della nostra Città. Presenti l’Assessore Andrea Baiata, titolare della delega allo Sport dell’Amministrazione Di Girolamo, il presidente della Consulta dello Sport, Dario Piccolo, e diversi dirigenti scolastici. Prima della premiazione, le scuole schierate con i loro gonfaloni, hanno ascoltato l’inno nazionale. Subito dopo alcune esibizioni dei ragazzi delle diverse scuole che si sono cimentati in balli, canti e esercizi ginnici. Quindi la premiazione degli alunni di tutti gli Istituti che hanno partecipato alle diverse gare. La Scuola media Mazzini si aggiudicata moltissime medaglie poichè ha primeggiato in quasi tutti gli sport di squadra.