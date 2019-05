Inserita in Cronaca il 30/05/2019 da Direttore Marsala - Danno rete idrica. QUASI CONCLUSA LA RIPARAZIONE Fra qualche ora avrà termine l´intervento di riparazione alla rete idrica di Marsala, lungo la via Mazara (all´altezza dell´incrocio con via Bue Morto). Si dovrà poi attendere circa 24 ore per la verifica della saldatura e, successivamente, mettere in pressione gli impianti. Pertanto, si presume che a partire da domani pomeriggio l´acqua dovrebbe tornare a scorrere lungo la rete idrica.