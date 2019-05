Inserita in Cronaca il 29/05/2019 da Direttore Trapani - Presentato il corso di difesa personale per donne Presentato questa mattina, presso palazzo d´Alì, il corso di difesa personale per donne organizzato nell’ambito del progetto “Trapani è Donna” con l’UDI di Trapani e in collaborazione col 6° Reggimento Bersaglieri .

E’ importante che la donna acquisisca le basi per difendersi da un´aggressione nel mondo reale - ha dichiarato l´assessora Andreana Patti - perché permette a tutti di prendere coscienza delle potenzialità che ognuno ha dentro di sé. La collaborazione col 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani - prosegue l´assessore - assume un ulteriore significato, nell’ottica non solo di poter usufruire di istruttori e istruttrici altamente qualificati, ma soprattutto nell’obiettivo di colmare le distanze culturali tra società civile e Forze Armate, perché quel che difendiamo è ciò che poi ci difende.

Nella pagina Facebook del Comune potete ascoltare la registrazione della presentazione.