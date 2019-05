Inserita in Politica il 29/05/2019 da Direttore Sottosegretario Santangelo: ´Piena fiducia in Luigi Di Maio´ "La fiducia a Luigi Di Maio non può essere messa in discussione" così il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la Democrazia diretta, Vincenzo Santangelo. "Si vince insieme e si perde insieme. In questo anno di Governo abbiamo raggiunto importanti risultati per il Paese. Ci siamo riusciti restando uniti. I risultati delle europee non ci devono dividere, ma servire da stimolo per fare meglio, correggere eventuali errori e ad aggiustare il tiro" ha concluso.