Inserita in Economia il 29/05/2019 da Direttore Pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di nr. 1 Responsabile Amministrativo-Finanziario (RAF) del FLAG Trapanese Si rende noto che la Fondazione Torri e Tonnare del Litorale Trapanese ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato al reclutamento di nr. 1 figura professionale idonea a ricoprire il ruolo di Responsabile amministrativofinanziario (RAF), per l’attuazione della strategia di sviluppo locale partecipativo del FLAG a finanziata a valere sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) 2014-2020. La figura designata dovrà occuparsi di provvedere all’organizzazione e al coordinamento funzionale della struttura amministrativa del FLAG secondo le specifiche indicazioni dell’Avviso. Per partecipare alla selezione i/le candidati/e interessati/e dovranno produrre apposita domanda di partecipazione che dovrà pervenire al FLAG entro e non oltre il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 10 Giugno 2019 mediante consegna diretta, raccomandata A/R o PEC, agli indirizzi e con le modalità previste dall’avviso. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del FLAG Trapanese, sezione Bandi e Avvisi, ovvero utilizzando il link diretto che segue: http://www.flagtrapanese.it/2019/05/22/avvisoraf/

Trapani, 28 Maggio 2019