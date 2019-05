Inserita in Cronaca il 29/05/2019 da Direttore Protocollo operativo per la promozione di strategie finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere Nella mattinata odierna il Prefetto Tommaso Ricciardi, ha sottoscritto insieme ai rappresentanti del Tribunale e della Procura della Repubblica di Marsala, della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comune di Marsala e di Valderice, dell’A.S.L., dell’Associazione Metamorfos, della Cooperativa “Pega scs onlus”, della Cooperativa “Casa di Venere” ed del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Marsala un Protocollo operativo per la promozione di strategie finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza di genere. L’accordo mira a potenziare la cooperazione tra le Istituzioni e tutti i soggetti interessati, al fine di valorizzare modelli di intervento interdisciplinari a tutela delle vittime e facilitare l’emersione dei fenomeni di disagio, maltrattamento e violenza domestica. L’intesa prevede, tra l’altro, che la Prefettura, a cui è affidato il ruolo coordinamento, predisponga un monitoraggio periodico del fenomeno. Il Prefetto Ricciardi, nell’esprimere soddisfazione per la sottoscrizione del Protocollo, ha espresso l’auspicio che l’iniziativa possa essere estesa agli altri Comuni della provincia e alle Istituzioni scolastiche.