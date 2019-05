Inserita in Politica il 29/05/2019 da Direttore Ex Province. Barbagallo: centrodestra ha portato via pallone mentre partita era in corso “Quando eravamo già scesi in campo pronti a giocare la partita delle elezioni per gli organismi dei Liberi Consorzi e delle città Metropolitane gli abili manovratori del centrodestra siciliano hanno ‘portato via la palla’ rinviando tutto di un anno”. Così Anthony Barbagallo parlamentare regionale del Partito Democratico commenta il rinvio al prossimo aprile delle elezioni di secondo livello dei vertici delle ex Province.

“Inserire in un testo di legge che si occupa di promozione turistica, qual è quello sul ‘Marina Resort’, un emendamento per il rinvio dell’elezione – aggiunge – è inaccettabile ed ha il sapore dell’ennesima promessa elettorale usata durante la campagna per le Europee”.

mercoledì 29 maggio 2019