"Oltretutto - aggiungono Lupo e Cracolici, componenti della commissione Affari Istituzionali - la norma è stata approvata con un emendamenti presentato direttamente in Aula ed agganciato al ddl su ´Marina Resort´ senza il preventivo esame della Commissione".

"Dopo una campagna elettorale per le Europee passata a promettere a sindaci e consiglieri un ruolo negli organismi di Liberi Consorzi e Città Metropolitane, ecco che il centrodestra getta la maschera ed al primo voto invia le elezioni di un anno". Lo dicono il capogruppo Giuseppe Lupo e il parlamentare regionale del PD Antonello Cracolici, a proposito del rinvio al prossimo aprile delle elezioni di secondo livello degli organismi delle "ex Province".

Inserita in Politica il 29/05/2019 da Direttore

