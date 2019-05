Inserita in Cronaca il 29/05/2019 da Direttore Marsala - Danno rete idrica Danno alla rete idrica lungo la via Mazara, all´altezza dell´incrocio con via Bue Morto (ex Gelateria Azzurra). A causare la rottura della condotta principale, quella che giunge dai pozzi di Sinubio, i lavori di posa di fibra ottica in corso di realizzazione a Marsala da parte di una Ditta di Telefonia. Tecnici e operai del Comune sono già sul posto per verificare l´entità del danno. Intanto, si è dovuto necessariamente sospendere l´erogazione idrica per consentire l´intervento di riparazione. I disagi per la mancanza d´acqua riguarderanno il centro urbano e l´immediata periferia.