29/05/2019 Trapani Welcome Card Uno strumento utile per il turismo locale: al via l´undicesima stagione della Trapani Welcome Card



Ha preso il via l´undicesima stagione della “Trapani Welcome Card”, l´iniziativa di marketing territoriale, promossa da Trapani Welcome che ha l´obiettivo di mettere in rete le diverse risorse turistiche dell’intero territorio – spesso poco conosciute - per fornire uno strumento utile per turisti e visitatori, in linea con le principali località europee. Non una semplice carta sconti dunque, ma un servizio utile ed efficace, ormai divenuto un punto di riferimento per turisti e operatori del settore, da Trapani a Marsala sino alle Egadi e non solo.

La card conferma anche quest´anno le tante collaborazioni con aziende, enti e imprese del territorio, fra cui: Atm Trapani, Funierice, Liberty Lines, Comune di Erice con il Castello di Venere e il Museo Cordici, il circuito Erice Pass, il Museo del Sale a Nubia, le Saline Ettore e Infersa, Levanzo con la grotta del Genovese, l´Ente Luglio Musicale trapanese, le cantine Florio, il Centro di Cultura Gastronomica “Nuara” con le sue cooking class, lo Stabilimento Florio di Favignana, la galleria d’arte moderna “la Salerniana” di Trapani, il Museo delle Illusioni di Trapani, il Trenino delle Saline, il Parco Avventura Erice, il Trenino Duepuntozero – Marsala. Fra le novità del 2019: il Museo della Tonnara di Bonagia, il Molino Excelsior di Valderice e il Submarine tour "Trapani/Favignana" con il semi- sommergibile.

Anche quest’anno, per chi acquista la card un servizio gratuito in più: la breve guida “Trapani Pocket”, una “mappa intelligente” in versione bilingue per scoprire i territori di Trapani de Erice.

La Trapani Welcome Card si può trovare negli info point turistici della città di Trapani, in alcuni alberghi convenzionati e on-line. Per ulteriori informazioni è possibile consultare l´App disponibile gratuitamente su apple store e google play. Oppure telefonare al numero 340.2427212 o ancora visitare il sito www.card.trapaniwelcome.it