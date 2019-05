Inserita in Sport il 29/05/2019 da Direttore Pall.Trapani: La Conad Trapani in partenza per lo spareggio per le Finali Nazionali U18 Gli Under 18 Eccellenza della Conad Trapani a Senigallia per i “Concentramenti” per l’ammissione alle Nazionali



La formazione Under 18 Eccellenza della Conad Trapani nelle giornate di domani e dopodomani sarà impegnata a Senigallia (AN) nei “Concentramenti” per l’ammissione alle Finali Nazionali di categoria che si terranno a Milano dal 7 al 9 giugno. La squadra guidata da coach Fabrizio Canella è arrivata a tale qualificazione grazie al quarto posto conquistato nella prima fase del torneo Under 18 Eccellenza “Giancarlo Primo” e poi attraverso la seconda postazione ottenuta nella seconda fase del campionato, dove ha affrontato Varese, Brindisi e San Vendemiano. La Conad Trapani è stata inserita nel girone B, insieme alla Polisportiva Don Bosco Livorno e Oxygen Bassano. La formula prevede che solamente la prima classificata del girone sarà ammessa alle Finali Nazionali alle quali parteciperanno le migliori otto realtà dell’Italia. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta attraverso la pagina Facebook della Pallacanestro Goldengas Senigallia al link https://www.facebook.com/pallacanestrosenigallia/

CALENDARIO GIRONE B CONCENTRAMENTI SENIGALLIA Gara 1: 29 maggio, ore 19.15, Oxygen Bassano vs Don Bosco Livorno Gara 2: 30 maggio, ore 19.15, Conad Trapani vs perdente gara 1 Gara 3: 31 maggio, ore 10, Conad Trapani vs vincente gara 1