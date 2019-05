Inserita in Economia il 28/05/2019 da Direttore Agricoltura. Barbagallo: da maltempo danni a produzioni di pistacchio di Bronte, subito stato di calamità “L’oro verde, così è stato denominato il pistacchio di Bronte, rappresenta oltre il 90% della produzione italiana di pistacchio e circa il 2% di quella mondiale. Un’eccellenza agroalimentare duramente colpita dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sul comprensorio e che rischia di subire pesanti conseguenze, con una sensibile flessione della produzione”. Lo dice il parlamentare regionale Pd Anthony Barbagallo che, con un’interrogazione al Presidente della Regione ed all’assessore regionale all’Agricoltura, chiede la dichiarazione di stato di calamità naturale. “le raffiche di vento e le violente grandinate degli ultimi giorni – aggiunge Barbagallo hanno provocato la caduta di circa il 70 per cento dei frutti. Un danno incalcolabile per i produttori che per altro non hanno stipulato un’apposita copertura assicurativa a causa dell’elevato costo dei premi. E’ indispensabile – conclude Barbagallo – attivare tutte le misure a sostegno di un comparto di notevole importanza per l’economia siciliana”.

martedì 28 maggio 2019