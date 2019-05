Inserita in Cronaca il 28/05/2019 da Direttore Marsala - INCONTRO AL MONUMENTO AI MILLE PER AVVIARE L’INIZIATIVA ´IONONSPRECO´ Saranno presenti Sindaco, Vice e Assessore alla Politiche sociali. Prevista anche la presenza del Vescovo, Monsignor Domenico Mogavero



Altro incontro per l’attuazione del progetto dell’Amministrazione Di Girolamo contro lo spreco alimentare. Per porre in essere le linee guida stabilite con la delibera del 27 dicembre del 2018 “Promozione della Attività di recupero e distribuzione di prodotti alimentari ai fini della solidarietà”, il Sindaco Alberto Di Girolamo, il Vice Sindaco Agostino Licari e l’Assessore alle politiche sociali Clara Ruggieri, incontreranno giovedì prossimo, 30 maggio, alle ore 17,30 al Monumento ai Mille, le componenti produttive e le associazioni di volontariato del territorio. All’incontro, cui parteciperà il Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, sono invitati a partecipare, in particolare, gli Enti del 3° settore, le Associazioni onlus, i titolari o gestori di ristoranti, bar, pasticcerie, panifici; nonchè la Caritas, i parroci, le organizzazioni sindacali e quelle di categoria, ecc.). L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di formare una cabina di regia che si assuma il compito di coordinare l’attività in modo da recuperare le eccedenze alimentari di ristoranti, bar, ecc. e ridistribuirle a coloro che ne avranno necessità. Tutte le attività che aderiranno all’iniziativa saranno contraddistinte dal logo #iononspreco.