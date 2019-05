Inserita in Economia il 28/05/2019 da Direttore Trasporti: conferenza stampa di presentazione dei nuovi 16 bus elettrici di Messina che entreranno in funzione nella rete cittadina. Trasporti: conferenza stampa di presentazione il prossimo venerdì 31 maggio dei nuovi 16 bus elettrici di Messina che entreranno in funzione nella rete cittadina. Presenti i vertici dell’Atm, l’assessore ai trasporti Salvatore Mondello e l´Amministratore Delegato di BYD Industria Italia SpA Patrick L. Zhou



Si svolgerà il prossimo venerdì 31 maggio alle 10.30, al ritrovo Fellini a Piazza Duomo a Messina una conferenza stampa per presentare i 16 nuovi autobus elettrici. Alla conferenza stampa saranno presenti, il Vicesindaco e Assessore ai Trasporti Salvatore Mondello e i vertici dell’Atm - il Presidente Giuseppe Campagna insieme ai Consiglieri d´Amministrazione Francesco Gallo e Roberto Aquila con il Direttore Generale f.f Natale Trischitta; presente anche l´Amministratore Delegato di BYD Industria Italia SpA Patrick L. Zhou in rappresentanza della BYD (l´azienda cinese che ha prodotto i bus elettrici), oltre numerose autorità civili e militari. I nuovi autobus, forniti dall´azienda con sistemi di ricarica lenta e rapida, sono lunghi 8,70 metri, possono trasportare 53 persone e hanno un´autonomia di 200 chilometri. BYD è leader mondiale nella produzione di autobus elettrici (oltre 50mila unità prodotte sinora) e detiene il 30% del mercato europeo. Oltre il 50% dei bus elettrici circolanti in Italia è prodotto da BYD: gli autobus circolano da diversi anni sulle reti urbane di Torino, Milano, Novara, Padova, Alessandria, Alba e Carmagnola (TO). Dopo l’incontro, nel quale saranno illustrate le caratteristiche tecniche dei mezzi, gli autobus che saranno presenti a Piazza Duomo, saranno benedetti prima di entrare in funzione sulla rete cittadina. Saranno presenti in piazza anche dei gazebo informativi per la cittadinanza. “L’uso dei mezzi elettrici – ha detto l’assessore Mondello - riduce l’inquinamento e favorisce la mobilità sostenibile. Siamo fieri che anche Messina sia una città all’avanguardia da questo punto di vista, vogliamo puntare sul trasporto ecosostenibile e tecnologicamente avanzato”. D’accordo anche il presidente di Atm, Giuseppe Campagna che ha commentato: “Era necessaria questa svolta ‘verde’ che si inserisce in un contesto di evoluzione della mobilità".