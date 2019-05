Inserita in Sport il 28/05/2019 da Direttore Pall.Trapani: A giugno ricomincia il Camp Granata CAMP GRANATA 2019

Anche quest’anno la Pallacanestro Trapani ha deciso di rendersi protagonista dell’organizzazione del Granata Basketball Camp. Per questa edizione la società granata ha voluto diversificare le attività per due diverse fasce d’età col fine di permettere a tutti i ragazzi di potersi esprimere e relazionare a pieno: i più piccoli (dai 5 ai 10 anni) parteciperanno al GREST GRANATA e verranno affidati alle cure del responsabile minibasket Enza Aglieri Rinella, i più grandi (dai 10 ai 15 anni), che svolgeranno il CAMP GRANATA, verranno invece seguiti dai coach Claudio Carofiglio e Alex Latini. Oltre alla pallacanestro i ragazzi potranno cimentarsi nelle più svariate discipline come nuoto, mare, ballo, arrampicata, parco avventura e tanto altro. Inoltre, dato il successo avuto nella scorsa edizione, vi sarà la partecipazione dei campioni della prima squadra. Il camp si svolgerà nel mese di giugno in 3 date: dal 10 al 14, dal 17 al 21 e dal 24 al 28. Per tutte le informazioni rivolgersi alla Segreteria del PalaConad o telefonare al numero 0923 26710