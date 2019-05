Inserita in Cultura il 28/05/2019 da Direttore Gemellaggio ´Musiche in Ensemble´ L’ I.C. “L. Pirandello” ad indirizzo musicale di Mazara del Vallo e l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” ad indirizzo musicale di Castelvetrano, quest’anno, hanno dato la possibilità agli alunni di primo anno di strumento musicale della scuola secondaria di primo grado, di socializzare un’esperienza formativa, istruttiva ed educativa davvero straordinaria.

Lo spirito collaborativo fra le due scuole ha permesso l’organizzazione del 1° gemellaggio “Musiche in Ensemble” permettendo ai discenti uno scambio culturale ed artistico altamente formativo.

In data 14/05/2019, gli alunni l’I.C. “Lombardo Radice – Pappalardo” di Castelvetrano sono stati ospitati dall’I.C. “L. Pirandello” di Mazara del Vallo presso l’Auditorium “M. Caruso” mentre in data 21/05/2019, gli alunni dell’ I.C. “L. Pirandello” di Mazara del Vallo sono stati ospitati presso l’aula magna del plesso “V. Pappalardo” di Castelvetrano. In entrambe le occasioni gli alunni si sono esibiti in una performance musicale orchestrale, sia per singola orchestra scolastica sia mettendo insieme tutti gli alunni delle due scuole evidenziando la grande importanza della musica anche come momento socializzante. L’occasione è stata ottima altresì per far conoscere agli alunni le bellezze artistiche ed architettoniche delle due città.

