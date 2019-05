Inserita in Sport il 28/05/2019 da Direttore Il mestiere del cowboy americano che diventa sport Il Reining: il mestiere del cowboy americano che diventa sport



Nell´immaginario comune equitazione sportiva fa rima con salto ad ostacoli o dressage. Nelle Olimpiadi d´altronde sono quelle le discipline equestri che vediamo in tv, per cui l´idea di "andare a cavallo" è spesso associata alla monta inglese e alle sue discipline sportive più famose.

Chi decide di interfacciarsi con l´equitazione si accorge poi di un mondo assai diverso e variegato rispetto allo stereotipo cui siamo abituati Si scopre infatti che il mito del cowboy che governa a cavallo mandrie bovine nelle infinite praterie americane si è fatto sport ed è possibile praticarlo in tutto il mondo.

L´equitazione americana o western è di fatto l´applicazione della monta da lavoro in discipline che ne esaltano la tecnica e soprattutto il feeling con il cavallo. Abbandonando pantaloni attillati e frustini, si indossano jeans e speroni per governare il cavallo con redini lunghe e con la voce.

Il reining

Tra tutte le discipline sportive nate dalla monta americana, il reining è quella senza dubbio più complessa, dove la tecnica è fondamentale per aggiudicarsi il punteggio perfetto.

Sottoposti ad un severo giudizio di uno o più giudici, cavallo e cavaliere devono disegnare in un´arena di sabbia delle figure geometriche ed effettuare manovre tipiche per eseguire un pattern di gara completo.

Un lavoro che richiede molti sforzi, tanta preparazione e soprattutto enorme pazienza. In nessuno degli sport equestri infatti, è richiesta una simbiosi così unica tra uomo e cavallo, proprio perchè è questa l´abilità che ti porta a fare la differenza nella disciplina.

Così come il cowboy che porta col suo cavallo al pascolo le mandrie, anche nel reining deve esserci una collaborazione perfetta tra i due per essere efficaci nelle tecniche di manovra. Profonda conoscenza dell´animale, abbinata alla capacità di trovare l´approccio migliore per richiedere (e non forzare) la sua collaborazione è di fatto essenziale per poter creare un gran binomio! Il reining in Sicilia

In Sicilia grazie alla nascita dell´ Sicilian Reining Horse Association, all´ Italian Reining Horse Association e alla Federazione Italiana Sport Equestri, il reining è praticato anche nella nostra isola. Pur partendo da un bacino d´utenza piccolo rispetto ai numeri nazionali (ed agli altri sport equestri più famosi), si è voluto investire su questa disciplina mettendo su un progetto che vuole portare chi non conosce la monta americana a praticarla, aiutare le strutture siciliane a crescere e a potenziare gli allevamenti nostrani.

Proprio quest´anno la Sicilia parteciparà al Campionato Nazionale a Squadre andando a gareggiare con altre regioni italiane nelle varie categorie e classi previste in Piemonte Il team verrà selezionato in base alle prestazioni dei binomi nelle categorie scelte delle prime due tappe di campionato



Il campionato regionale

Quest’anno è in scena l’edizione 2019 del Campionato Regionale di Reining, figlio proprio di questo progetto che vuole un reining migliore e sempre più aperto al pubblico. Organizzato in cinque tappe, si inaugura la stagione sportiva proprio questo fine settimana (sabato 1 e domenica 2 giugno 2019) a Balestrate presso il Centro Ippico Country House Western, dove i reiners siciliani e non (si prevede la partecipazione anche di binomi calabresi per i futuri appuntamenti) possono competere tra loro in tutte le categorie ufficiali dell’Italian Reining Horse Association e dove i migliori possono accedere alle finali nazionali di Cremona.

In questa edizione possiamo vantare numeri estremamente incoraggianti: nuovi debuttanti tra cavalieri e cavalli e gran partecipazione dei più esperti. Tutti insieme quindi per vivere come si deve questo sport. Abbiamo riportato in auge anche la “Ladies”, categoria dedicata alle sole donne come celebrazione per il successo ottenuto in questo sport tra le ragazze, sempre più partecipi ed agguerrite. Insomma una vera e propria festa che speriamo ci regali soddisfazioni sempre più grandi, sia nel panorama siciliano che in quello italiano. La Sicilia può, mantenendo un impegno continuo e vivo, crescere e raggiungere altre regioni italiane più collaudate della nostra a livello di competitività, pubblico e strutture.





Il Country House Western di Partinico

Per quanto riguarda i centri ippici dedicati in Sicilia, il Country House Western di Partinico è uno dei migliori – se non il migliore – per poter praticare questo sport ed ospitare gare regionali. Nato dalla passione sfrenata per il reining di Giuseppe La Monica, trainer di terzo livello Fise nonché Presidente della Sicilian Reining Horse Association, oggi è un punto di riferimento logistico e professionale di questo sport.

Due delle cinque tappe del Campionato Regionale di Reining si svolgeranno proprio in questo Centro e lo si può definire come un vero e proprio trampolino di lancio fisico verso altre e nuove strutture che si spera possano nascere insieme ad un interesse maggiore verso la disciplina