Inserita in Politica il 28/05/2019 da Direttore Antonio Ferrante (Partito democratico) Su risultati elezioni Europee in Sicilia Antonio Ferrante (Partito Democratico): «Il Pd in Sicilia fanalino di coda rispetto al resto del Paese. Si risolva subito la questione siciliana»



«Purtroppo ancora una volta la Sicilia di conferma in controtendenza rispetto all´importante risalita del Pd e il conseguente crollo dei Cinquestelle. Tutto questo nonostante le candidature di prestigio messe in campo. Ora si risolva subito la questione siciliana»

A dirlo è Antonio Ferrante del Partito Democratico, commentando i dati delle elezioni Europee in Sicilia.

«La scarsissima affluenza – continua Ferrante - unita al risultato dei Cinquestelle e della Lega danno il senso dell´Aventino da parte dei nostri sostenitori, che per mesi hanno vissuto l´assenza del Pd in Sicilia. Dobbiamo essere grati ai nostri candidati perché grazie a loro abbiamo evitato una figura ancora peggiore».

«Da militante del Pd e da siciliano – conclude Ferrante - voglio anche ringraziare i tanti amici e compagni che, in ogni Comune, hanno portato nelle case degli elettori la nostra lista, nonostante l´abbandono totale che hanno subito in tutto questo tempo. A loro dico: da oggi ripartiamo insieme per riprenderci il Pd e la Sicilia e dal Pd nazionale aspetto la risoluzione della questione siciliana una volta per tutte».