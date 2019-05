Inserita in Politica il 28/05/2019 da Direttore Trapani - Mancata adesione del Sindaco dal comitato tecnico per l´aeroporto «Ho avuto modo di leggere con attenzione alcune cronache giornalistiche e parecchi commenti, al pari rispondo a quesiti posti dalla stampa, riguardanti la mia scelta di non far parte del comitato tecnico istituzionale incaricato dal Presidente del Governo regionale finalizzato ad individuare possibili strategie di rilancio per l´aeroporto di Birgi. Vorrei rassicurare tutti e togliere di mezzo dubbi ed equivoci: il mio impegno per il rilancio del nostro scalo aeroportuale non sarà scalfito in alcun modo. Le posizioni assunte e manifestate da oltre 9 mesi allo stesso governo regionale, proprietario di Airgest, sono note e documentate e non arretreranno di un millimetro. Anzi, ancora più in libertà, farò tutto ciò che sarà in mio potere per far sì che si ritorni a volare come prima, a beneficio non solo degli operatori turistici ma anche dell´intero sistema socio - economico provinciale. Ho preso questa decisione perché mi è apparso evidente, purtroppo, il fatto che il Presidente della Regione non accetti benevolmente la collaborazione ed il confronto istituzionale. Il volgare attacco da me ricevuto, in occasione dell´insediamento provvisorio dello stesso comitato (sono stato definito “Un sindaco indegno” dallo stesso Presidente Musumeci, del quale, per gli aspetti intimidatori correlati si occuperà l´autorità giudiziaria) ne è una testimonianza chiara e diretta. Non ho mai avuto padrini né padroni e non abbasso gli occhi davanti ad alcuno guardando in faccia i problemi e chiedendone la responsabile risoluzione. Quando si passa all’insulto, ancorché immotivato, non solo si dimostra di essere inadeguati ma forse anche culturalmente incapaci a governare problemi complessi e carenti di visione strategica. L’insulto vero, non è solo ascrivibile alla mia persona, oltre al gran numero di cittadini trapanesi che in me e nella mia amministrazione hanno riposto fiducia e speranze, ma al territorio che continua a piangere l’inerzia della governance regionale. Il territorio trapanese, oltre che da altri Sindaci, sarà comunque ben rappresentato dall´assessore Rosalia d´Alì, che è presidente del Distretto Turistico della Sicilia Occidentale, e che fa parte di quel comitato a garanzia e tutela tanto degli operatori economici quanto dei cittadini. Io, dal canto mio, come già detto, manterrò inalterato il mio impegno, con rinnovato coraggio e con maggiore volontà di prima. Percorrerò liberamente altre strade, sicuro del sostegno della gente che richiede soluzioni e che rifiuta inutili passerelle politiche».

Giacomo Tranchida Sindaco di Trapani