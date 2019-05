Inserita in Politica il 28/05/2019 da Direttore M5S all’Ars: ´Movimento nettamente prima forza politica in Sicilia, un attestato di stima per il lavoro dei portavoce siciliani a tutti i livelli´ “Tra luci ed ombre queste elezioni europee mostrano un dato incontrovertibile: Il M5S c’è, è solidissimo ed è di gran lunga la prima forza politica isolana, che tiene a notevole distanza la Lega, staccata di oltre 10 punti, e praticamene doppia il Pd, relegato nell’isola ad un ruolo nettamente marginale, come Forza Italia”. Lo affermano i deputati del M5S all’Ars. “Assieme alla Campania - aggiungono i deputati - la Sicilia ha ottenuto i migliori risultati in Italia, con picchi in alcuni Comuni, come a Priolo, di oltre il 50 per cento. Si tratta di un notevole attestato di stima per il lavoro fatto dai portavoce siciliani a tutti i livelli e che ci spinge a far ancora di più a livello regionale, per dare quelle risposte ai cittadini che il governo Musumeci ha dimostrato di non essere in grado di dare”.