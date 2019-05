Inserita in Politica il 27/05/2019 da Direttore Europee. Cracolici: per il PD risultato a due volti, ci dà fiducia ma in Sicilia il partito è da ricostruire “Il risultato delle europee segnala una ripresa generale in termini di consenso per il PD, ma non dobbiamo commettere l’errore di infilare la testa sotto la sabbia e non guardare ciò che non ha funzionato”. Lo dice Antonello Cracolici, parlamentare regionale del PD.

“Una prima analisi del voto in Sicilia – aggiunge – evidenzia essenzialmente due aspetti, uno positivo e uno negativo. Il primo è che nelle grandi città il voto d’opinione ha funzionato, grazie soprattutto a candidature di ampio respiro che hanno saputo guardare dentro e fuori il partito. Il secondo è che abbiamo ‘perso la nostra struttura’ nelle aree interne, nei piccoli centri dove il rapporto diretto fra partito e cittadini dovrebbe essere più forte. Dobbiamo riflettere con attenzione su questo: c’è un PD da ricostruire partendo dal basso, perché è sparito il suo radicamento nel territorio”.

“A Pietro Bartolo e Caterina Chinnici vanno i miei complimenti per il risultato raggiunto – prosegue Cracolici - ma è doveroso riconoscere l’impegno di tutti gli altri candidati che hanno portato avanti una campagna elettorale difficile e impegnativa, ridando energia al nostro partito. Un partito che, grazie al loro impegno ed alla spinta del segretario Zingaretti adesso è nelle condizioni di poter ripartire, ma lo ripeto: faremmo un grave errore illudendoci che questo risultato abbia risolto tutti i nostri problemi”.

lunedì 27 maggio 2019