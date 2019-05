Inserita in Cronaca il 26/05/2019 da Direttore MARINA MILITARE: LA FREGATA GRECALE E I CACCIAMINE CROTONE, ALGHERO E TERMOLI A SIRACUSA Durante la sosta le navi saranno aperte per le visite a bordo

Da domenica 26 a martedì 28 maggio 2019, la fregata Grecale e i cacciamine Crotone, Alghero e Termoli, saranno in sosta nel porto di Siracusa. La sosta avviene nell´ambito dell´esercitazione di contromisure mine ITA MINEX 19.

Durante la sosta le navi saranno ormeggiate nel porto Grande di Siracusa e saranno visitabili nei giorni e orari indicati di seguito: - domenica 26 maggio: nave Grecale e nave Alghero saranno visitabili dalle 15:00 alle 19:00; - lunedì 27 maggio nave Grecale e nave Termoli saranno visitabili dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.



Nave Grecale è la seconda delle otto fregate antisommergibile, lanciamissili, della classe Maestrale. E´ stata varata presso il cantiere del Muggiano il 12 settembre del 1981 e consegnata alla Marina Militare il 5 febbraio del 1983 a La Spezia.

Nave Grecale è stata progettata e costruita per svolgere un gran numero di missioni. Il suo ruolo principale è la difesa di forze navali e convogli da attacchi di sommergibili, quindi sia la piattaforma che i sistemi d´arma sono ottimizzati per la guerra antisommergibile. In più l´Unità può operare efficacemente in altre operazioni come il controllo e l´interdizione di vaste aree e linee di traffico mercantili, attacchi ad Unità di superficie e supporto ad operazioni anfibie.

Le navi Alghero, Crotone e Termoli, sono cacciamine appartenenti al Comando delle Forze di Contromisure Mine (MARICODRAG) della Marina Militare.

I cacciamine sono Unità dotate di sistemi a elevato tasso tecnologico impiegate per la ricerca subacquea e la rimozione dai fondali di ordigni bellici, e per l’individuazione e messa in sicurezza di relitti e beni archeologici sommersi. Tali attività sono finalizzate a garantire il libero accesso ai porti e mantenere aperte le vie di comunicazione marittime assicurando il libero transito delle navi mercantili e la sicurezza della navigazione contribuendo in maniera sostanziale all’incolumità di quanti dal mare e sul mare operano quotidianamente e traggono il frutto del proprio lavoro.