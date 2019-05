Inserita in Cronaca il 26/05/2019 da Direttore TRAPANI: SORPRESO CON DOSI DI CRACK DENUNCIATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Compagnia di Trapani, nella mattinata del 25 maggio 2019, hanno deferito in stato di libertà alla competente A.G. L.G. 23enne Trapanese, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di Polizia. I militari dell’Arma, durante alcuni servizi finalizzati al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, a conclusione di una mirata attività investigativa, eseguivano perquisizione locale presso un’attività commerciale di questo Centro. Effettuato l’accesso all’interno del predetto locale, L.G., sorpreso dall’azione fulminea dei militari dell’Arma, cercava di liberarsi immediatamente della sostanza stupefacente detenuta illecitamente senza pero riuscirvi. La droga, del peso complessivo di circa un grammo e suddivisa in più dosi, veniva posta sotto sequestro mentre il soggetto, condotto in caserma per le formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà alla locale A.G per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’operazione di polizia giudiziaria che costituisce un ottimo risultato vista la sua particolare connotazione, in quanto nel centro Trapanese non sono mai stati registrati sequestri di sostanza stupefacente del tipo “crack” da parte delle forze dell’ordine. Anche in questa circostanza, si è dato prova del lavoro incessante e la particolare attenzione rivolta dagli uomini dell’Arma alla delicata materia delle sostanze stupefacenti, fenomeno che purtroppo, incide in maniera estremamente negativa sulla città di Trapani.

Trapani, 26 maggio 2019