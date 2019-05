Inserita in Cronaca il 25/05/2019 da Direttore I 105 anni di Benedetta Sanna, ex centralinista del Giornale di Sicilia PALERMO (25 maggio 2019) - Oggi pomeriggio, presso la casa alloggio “La grande famiglia” di via Croce Rossa 80 a Palermo, dove risiede, la signora Benedetta Sanna (nella foto) ha festeggiato il suo 105 compleanno. Benedetta ha un segreto: non si è mai voluta sposare ma è stata ugualmente circondata da amici e parenti che le hanno riservato una gigantesca torta alla frutta con al centro in bella evidenza il numero 105. Benedetta per quasi venti anni è stata alle dipendenze del Giornale di Sicilia come centralinista. La prossima settimana, un altro traguardo: per Benedetta saranno 50 gli anni da quando è andata in pensione.