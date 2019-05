Inserita in Economia il 24/05/2019 da Direttore Marsala - STADIO E PISCINA COMUNALE. AMMESSI ALLA FASE DI VALUTAZIONE I PROGETTI PER RIDURRE I CONSUMI DI ENERGIA NEI DUE IMPIANTI Altri due progetti del Comune di Marsala sono stati ammessi alla fase di valutazione finalizzata alla concessione di finanziamenti PO FESR 2014/2020. Riguardano l´efficientamento energetico della Piscina comunale e dello Stadio municipale “Lombardo Angotta”, per un investimento complessivo che ammonta a quasi 4 milioni e 500 mila euro. “Dopo oltre un anno dalla partecipazione al relativo bando – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – giunge quest´altra positiva conferma della progettualità prodotta da questa Amministrazione. Per entrambe le strutture sportive, l´obiettivo è quello di ridurre i consumi utilizzando nuovi impianti tecnologici e installando sistemi informatici di telecontrollo, provvedendo altresì ad ammodernare gli esistenti impianti di riscaldamento e climatizzazione”. I quasi 3 milioni per la Piscina prevedono, tra gli interventi, l’isolamento termico dei pannelli di copertura; l’installazione di due caldaie alimentate a gas metano ad alta efficienza, la conversione in LED dell’impianto di illuminazione, la realizzazione di un impianto solare per l´acqua calda e di un impianto fotovoltaico integrato per l´energia elettrica. Quasi 1 milione e 400 mila euro, invece, per analoghi interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico allo Stadio municipale, cui si aggiunge la conversione in LED anche degli impianti delle torri-faro. Il prossimo passo sarà la redazione della graduatoria da parte della Regione Siciliana, di competenza del Dipartimento dell´Energia.