Inserita in Sport il 24/05/2019 da Direttore Softball A2: Domenica Monzesi New Bollate - Reale Mutua Jacks Torino Ultimo turno del girone di andata

Domenica la Reale Mutua Jacks Torino giocherà ancora una volta in trasferta, la quinta fuori dalle mura amiche su sette giornate partite fin qui disputate.

A Bollate contro le New Monzesi, le granata chiuderanno così il girone di andata del campionato nazionale di serie A2 di softball.

Inizio gare alle ore 11.