Inserita in Cronaca il 24/05/2019 da Direttore MARSALA - SI SISTEMANO MARCIAPIEDI E MANTO STRADALE SULLA VIA SALEMI



Al via i lavori di sistemazione di marciapiedi e manto stradale lungo la via Salemi, arteria di ingresso a Marsala. Si tratta del primo intervento di una serie di opere di manutenzione straordinaria - per un investimento complessivo di oltre 300 mila euro - che riguardano anche quartieri e aree periferiche della città (via Istria, Amabilina, via Grotta del Toro, palazzine di via E. Del Giudice e Mario Gandolfo). Sulla via Salemi, si sta intervenendo su quasi tutta la carreggiata, “con priorità - afferma il sindaco Alberto Di Girolamo - per quei tratti che creano pericoli alla pubblica incolumità, rendendo altresì difficoltoso il transito a pedoni e disabili in carrozzina”. Sulla scorta di questo piano di lavoro, l´Impresa “Meridil” (Trappeto) - aggiudicataria dell´appalto - ha avviato le opere di ripristino dei marciapiedi in prossimità del supermercato Lidl, per poi proseguire verso via Nino Bixio. Contestualmente, saranno abbattute le barriere architettoniche esistenti e messi in sicurezza i tratti in cui erano allocati i vecchi cassonetti della spazzatura. Anche sulla via Salemi, le radici di alcuni alberi hanno reso intransitabili i marciapiedi, ma nessuna pianta sarà estirpata. Sarà la stessa Impresa incaricata che procederà pure ad asfaltare il tratto della via Salemi che dal suddetto supermercato va verso l´Ospedale.