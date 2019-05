Inserita in Cronaca il 24/05/2019 da Direttore CATANIA: ARRIVANO I CASTING DI ´NIKON MASTER DIRECTOR ITALIA 2019´ CON ALDO RICCI PER SCOVARE I TALENTI DEL VIDEOMAKING Iscrizioni aperte per il “Nikon Master Director 2019”! Dopo il successo dello scorso anno, parte la seconda edizione del social talent show per videomaker voluto da Nital S.p.A. e Traipler.com 8 le città in cui videomaker professionisti e appassionati potranno partecipare ai casting per essere protagonisti di un format originale.

Nikon conferma con questo progetto il suo ruolo di riferimento nel mondo del videomaking.

Per iscriversi al ‘Nikon Master Director’ 2019 : www.master-director.it

‘Nikon Master Director’ Italia giunge alla sua seconda edizione.

Dopo il successo del 2018, Nital S.p.A., distributore dei prodotti Nikon sul mercato italiano da oltre 25 anni, e Traipler.com, piattaforma di Video Content Marketing e Digital Storytelling per la produzione e diffusione di contenuti video originali di qualità professionale, presentano:

‘Nikon Master Director’ Italia 2019, il primo social talent show dedicato al mondo del filmmaking. Un viaggio itinerante alla ricerca dei migliori talenti italiani in ambito video.

8 città, 2 filmmaker finalisti per tappa, 2 categorie di partecipazione (‘Pro’ e ‘Passion’), 2 ‘Nikon Master Director’ (uno per categoria).

Catania, Napoli, Milano, Bologna, Roma, Torino, Venezia, Bari (per il casting)/Matera (per la competition): in ciascuna di queste città tutti i videomaker partecipanti saranno coinvolti in prove professionali e sfide imprevedibili che decreteranno i 16 concorrenti (due per tappa) che accederanno alla finale e si contenderanno il titolo di ‘Nikon Master Director’ 2019.



Protagonisti del tour, insieme a tutti i partecipanti, due selezionatori d’eccezione: Aldo Ricci, tra i videomaker più apprezzati in Italia, e Riccardo Petrillo, videomaker professionista e vincitore del ‘Nikon Master Director’ 2018.

‘Nikon Master Director’ Italia è una produzione Traipler.com: dal concept al piano di comunicazione online/offline, segue personalmente anche tutte le tappe del tour e sviluppa la strategia di distribuzione e video advertising dell’intero progetto. Tutto il contest sarà raccontato attraverso la produzione di circa 80 video di taglio diverso, pensati per canale e audience di riferimento, la cui pubblicazione sarà pianificata sui principali portali web e canali social.

Traipler.com e Nital S.p.A., forti del successo dell’edizione 2018, hanno deciso di replicare. L’entusiasmo registrato lo scorso anno, dal vivo tappa per tappa, in giro per l’Italia e sui social è stato sorprendente. In numeri: oltre 1300 iscritti, oltre 1 milione di views online e più di 6 milioni di persone raggiunte.

Coinvolgere tutti i videomaker, professionisti e appassionati, e invitarli a mettersi in gioco su una professione sempre più richiesta e che necessita di competenze sempre più specifiche: questo l’obiettivo di questa seconda edizione. Realizzare video vuol dire anche approcciare la telecamera con il proprio personale punto di vista, per questo il ‘Nikon Master Director’ 2019 premierà tanto le competenze quanto il modo originale e personale di raccontare con un video.

Al contempo, questo tour vuole anche avvicinare al mondo del videomaking la creatività di tutti quei fotografi che cercano nuovi stimoli professionali e potrebbero trovare nel video una nuova declinazione della propria professione. Nikon è da sempre attenta al settore del filmmaking e la sua ultima linea di fotocamere Z-Series conferma la vision aziendale: creare prodotti dalle eccezionali prestazioni destinati a rivoluzionare il mondo dell’immagine video.

La collaborazione tra Nikon e Traipler.com prosegue con successo e con una consapevolezza condivisa: il ‘video’ è oggi lo strumento di comunicazione più performante in termini di flessibilità di utilizzo, varietà infinite di realizzazione, potenzialità di crescita.

Le analisi di mercato ci dicono che il consumo di dati già a partire dal 2020 per oltre l´80% sarà video. Lo scelgono le aziende per comunicare e piace alle persone perché di immediata comprensione. Nikon e Traipler.com condividono l’impegno di formare i professionisti di domani perché il mercato del video - che ha raggiunto i $ 700 miliardi nel 2017 e crescerà costantemente fino a raggiungere $ 842 miliardi entro il 2022 (Fonte: Strtegy Analytics) - richiede sempre più competenze e formazione adeguata, e strumenti performanti in grado di sostenere la creatività dei videomaker.

Traipler.com con la sua community di oltre 600 videomaker in tutta Italia e la Traipler Academy, e Nikon con i suoi prodotti, non ultimi le Nikon Z Series, sentono il dovere di mostrare ai professionisti del settore tutte le potenzialità di una professione dalle infinite possibilità espressive.

I PARTNER:

- Partner Tecnici ‘Nikon Master Director’ 2019: Arri Led, Fowa|Dji, Lexar, Rode, Sonos, Thule, Lenovo, C2 Group, Atomos Ninja V

- Media Partner ‘Nikon Master Director’ 2019: Tutto Digitale

- Auto Ufficiale ‘Nikon Master Director’ 2019: Honda

- Supported by MadeforSchool





La partecipazione all’iniziativa è gratuita.



NIKON è un brand leader, sinonimo di fotografia all’avanguardia, riconosciuto da milioni di persone in tutto il mondo come perfetta sintesi di alta tecnologia ed affidabilità. E da un lato sostiene la Ricerca e lo Sviluppo in settori di alto contenuto tecnologico e diversifica le proprie attività di produzione e distribuzione su tutto il territorio mondiale, mentre dall’altro si adopera attivamente per il rispetto e la protezione dell’ambiente. In tutto il mondo Nikon è marchio leader e sinonimo di tecnologia, “futuro” e soprattutto “fotografia”. Anche in Italia Nikon è in assoluto il marchio più conosciuto ed apprezzato nel mercato della fotografia, grazie a brand values acquisite quali tecnologia, affidabilità e qualità. Distributore ufficiale per il mercato italiano del marchio Nikon è la Nital S.p.A. Sinonimo di massima capacità, competenza commerciale e marketing, Nital è da oltre 25 anni operatore di successo nel mondo della tecnologia .

Traipler.com è la prima piattaforma di Video Content Marketing per la produzione massiva e per la diffusione di contenuti video originali di qualità professionale grazie a un network di 600 videomaker distribuiti su tutto il territorio nazionale. Con un catalogo di più di 100 soluzioni video omologati e di successo per ogni settore merceologico, sono concepiti e distribuiti online per la specifica audience profilata che il cliente può scegliere di produrre ad hoc e a costi accessibili e raggiungere ovunque il proprio target. Traipler.com ha reso accessibile la comunicazione video quotidiana tanto alle piccole medie imprese, quanto alle big company, per questo è già stata scelta da L’Oreal, UniCredit, Fineco, Adidas, Expedia, Costa Crociere, Boscolo, Pfizer, Nikon, Trenitalia e molte altre. Fondata da tre manager professionisti: Gianluca Ignazzi, Founder e Head of Communication, Christian Muolo - Founder e Chief Sales e Marketing Director, e Aldo Ricci – Founder e Direttore Tecnico di Produzione, supportati da Italia Brand Factory che dal 2015 è acceleratore e socio strategico, nel 2018 entra in Traipler.com anche Andrea Gaiba, come 4° socio, Shareholder e Chief Innovation Officer.