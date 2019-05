Inserita in Cronaca il 24/05/2019 da Direttore Marsala - MERCOLEDI´ PROSSIMO, CIMITERO CHIUSO PER DISINFESTAZIONE Si disinfestano i viali, il campo di inumazione e gli Uffici del Cimitero di Marsala. Ne dà comunicazione il dirigente Nicola Fiocca che, nell´imminenza del periodo estivo, ha programmato tale azione preventiva al fine di evitare a visitatori e dipendenti i disagi derivanti dalla presenza di insetti e parassiti infestanti. Per consentire l´intervento igienico-sanitario, si rende pertanto necessaria la chiusura del Cimitero urbano nell´intera giornata di Mercoledì prossimo, 29 Maggio, vietando sia l´ingresso che le operazioni di seppellimento (è assicurata la sola ricezione delle salme). Infine, per quella data, le eventuali dichiarazioni di morte dovranno essere comunicate agli Uffici di Stato civile di via Garibaldi.