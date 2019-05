Inserita in Economia il 23/05/2019 da Direttore Sicilia, agevolazioni per il compostaggio domestico e di comunità Palmeri (M5S): “Termini riaperti, possibile partecipare al bando”



PALERMO (23 maggio 2019) - “C’è ancora tempo per presentare le richieste per accedere alle agevolazioni, in favore di Comuni e ambiti ottimali in Sicilia, per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici”. A comunicarlo è la deputata regionale Valentina Palmeri, che aveva richiesto espressamente una riapertura dei termini all’assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità.

“Ho ricevuto la risposta da parte del dirigente Cocina, mi comunica che i nuovi termini per la presentazione delle istanze decorrono dal 10 maggio per una durata di 60 giorni. Una buona notizia per tutti i Comuni, anche in forma associata regolarmente costituita (quindi gli ambiti territoriali ottimali), che vogliono accedere alle risorse per progetti di compostaggio domestico e di comunità e che così avranno la possibilità di partecipare al bando, previsto nell’ambito dell’Azione 6.1.1 del Po Fesr 2014-2020”.