Inserita in Cultura il 23/05/2019 da Direttore MARSALA - MOSTRA ´LA GRANDE GUERRA´ Resterà aperta al pubblico anche per il periodo estivo la mostra “La Grande Guerra”, allestita nella Biblioteca comunale di Marsala. Inaugurata in occasione delle "Manifestazioni Garibaldine" dell´11 Maggio, la sala espositiva al primo piano è ricca di documenti, frutto dell´attività di ricerca nell´archivio storico svolta dagli studenti nell´ambito del progetto scuola/lavoro. In mostra, significative testimonianze sulla realtà marsalese di quel periodo bellico (1915-1918), nonché del contributo della città di Marsala dal punto di vista militare e sociale. Orari apertura al pubblico: da Lunedì a Venerdì (9/13 e 15/19); Sabato dalle ore 9 alle ore 13.