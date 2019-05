23 maggio della legalità all’istituto Pertini di Trapani Alla cerimonia interverrà il senatore della Lega Pittoni

Inserita in Cronaca il 23/05/2019 da Direttore

23 maggio della legalità all段stituto Pertini di Trapani Alla cerimonia interverrà il senatore della Lega Pittoni

Il presidente della VII commissione cultura e istruzione al Senato testimonia la presenza dello Stato sul territorio a pochi giorni dall誕tto vandalico che di fronte al plesso del quartiere Sant但lberto-Fontanelle Sud ha visto imbrattare un murales dedicato al magistrato Francesca Morvillo

的l senatore della Lega Mario Pittoni, presidente della VII commissione parlamentare cultura e istruzione, oggi sarà a Trapani presso l段stituto comprensivo Eugenio Pertini, la scuola scelta dalla Fondazione Falcone per le celebrazioni della strage di Capaci nei pressi della quale pochi giorni fa è stato imbrattato un murales dedicato al magistrato Francesca Morvillo.





Lo dice Igor Gelarda, responsabile regionale enti locali della Lega e candidato alle elezioni europee di domenica 26 maggio nel collegio Sicilia e Sardegna, in riferimento alla manifestazione 撤iazzetta antimafia promossa dal dirigente scolastico del plesso del quartiere Sant但lberto-Fontanelle Sud, Maria Laura Lombardo, in memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro assassinati il 23 maggio del 1992 con un carico di tritolo esploso nel tratto dell誕utostrada A29 che collega l誕eroporto di Punta Raisi con Palermo.





鏑a presenza all段stituto Pertini del presidente della commissione cultura e istruzione al Senato nella giornata simbolo per eccellenza della lotta alla mafia - dice Gelarda - testimonia la vicinanza dello Stato a pochi giorni dall誕tto vandalico che ha danneggiato il murales di fronte al quale il 23 maggio si raduneranno molti studenti. Un episodio increscioso - aggiunge Gelarda - rispetto al quale la Lega, attraverso il senatore Pittoni, vuole fare sentire forte la sua presenza sul territorio per smorzare sul nascere ogni azione di disturbo al cammino che tantissimi siciliani per bene stanno percorrendo sul sentiero della legalità, sia in provincia di Trapani come in tutta l棚sola. In questa direzione - conclude Gelarda - la scuola è il miglior vaccino contro la mafia.





Per il responsabile della Lega in provincia di Trapani, Bartolo Giglio, 渡essun atto vandalico, neanche il più grave, potrà mai scalfire il sentimento vivo di riscatto dalla mafia che si alimenta di giorno in giorno nella città di Trapani, come in tutta la provincia, per onorare il sacrificio di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo, della scorta, e più in generale di tutte le vittime della criminalità organizzata.





Il programma della manifestazione promossa dalla Fondazione Falcone e dal ministero dell旦niversità e della ricerca nell誕mbito delle iniziative di #PalermoChiamaItalia, nel XXVII Anniversario delle stragi di Capaci e Via D但melio, prevede alle 17 il momento solenne con i rappresentanti delle istituzioni civili e militari, le associazioni e le personalità cittadine, i parenti delle vittime. Alle 17,58, il Silenzio militare. A seguire, la recita del monologo 哲onostante tutto per Francesca Morvillo, scritto da Giacomo Pilati e interpretato da Maria Laura Lombardo e Rosanna Lombardo.