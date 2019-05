Inserita in Cronaca il 22/05/2019 da Direttore Il festival internazionale dedicato alla Urban Art ha una mission sociale LOOPERFEST 2019 INTERNATIONAL URBAN FESTIVAL Milano 7-8-9 giugno 2019 Ex fabbrica di panettoni Giovanni Cova & C. – via Popoli Uniti 11 Il festival internazionale dedicato alla Urban Art ha una mission sociale



Dal 7 al 9 Giugno torna a Milano, dopo una trepidante attesa, l’INTERNATIONAL URBAN FESTIVAL, denominato per la prima volta LOOPERFEST 2019: l’arte contemporanea dello spray si concentra, quest’anno, sul tema degli animali e si pone l’obiettivo di aiutarli attraverso un’asta benefica.

Oltre venti writers professionisti, provenienti da ogni parte del pianeta, saranno impegnati, per tre giorni, in una “Writing Live Session”; ispirati dal mondo degli animali, realizzeranno coloratissime opere usando come “tela” i muri del suggestivo spazio post-industriale, ex fabbrica di panettoni Giovanni Cova & C., in via Popoli Uniti, 11 a Milano.

Dal successo delle precedenti edizioni, con oltre 5 milioni di interazioni sui social networks, la manifestazione, giunta al suo quarto anno, si preannuncia ricca di musica, divertimento, iniziative pittoriche e sociali.

Nel corso della manifestazione, inoltre, gli artisti presenti personalizzeranno degli skateboard, che saranno assegnati attraverso un’asta di beneficenza. Il ricavato verrà destinato alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane. L’Associazione, attiva a livello nazionale, destinerà i proventi nel progetto finalizzato alla realizzazione di un rifugio per cani disabili.

La Lega Nazionale del cane, sarà presente nelle tre giornate dell’evento con un suo banchetto e pronta a fornire informazioni sul suo operato e le sue attività. Con oltre 80 sedi e 3.000 tra volontari e attivisti, è la più antica e riconosciuta associazione animalista italiana. L’attività di LNDC Animal Protection agisce su più fronti: dalla gestione quotidiana di canili o rifugi, alla cura e alla tutela degli animali sul territorio; dalla conduzione di campagne di sensibilizzazione – informazione volte a promuovere un corretto rapporto uomo-animale e la conoscenza delle leggi a loro tutela, alle azioni di denuncia contro ogni forma di sfruttamento e violenza. Grazie al quotidiano operato di LNDC in media, ogni anno, oltre 10mila animali trovano una casa e una famiglia che li ama, e vengono approvate anche centinaia di ordinanze e raccolte firme per attuazione di nuove leggi a tutela degli animali.

Ricco il programma dell’evento:

Location: Via Popoli Uniti 11 (MM1 Rovereto) @NoLo

Venerdì e Sabato – ingresso libero dalle 10,00 alle 21,00. In orario pomeridiano si svolgeranno le varie lezioni e i workshops. – gli artisti (writers) saranno all’opera sui muri dalle 10,00 alle 20,00 circa – tra le 21,00 e le 24,00 djset e show (solo con iscrizione/liste) – area bar/ street food aperta dalle 10,00 alle 24,00

Domenica – ingresso libero dalle 10,00 alle 22,30, in orario pomeridiano si svolgeranno varie lezioni e workshops. – gli artisti (writers) saranno all’opera dalle 10,00 alle 22,30 circa – area bar/ street food aperta dalle 10,00 alle 24,00

Ingresso gratuito

● Graffiti live session con tutti gli artisti in line-up ed un writer d’eccezione: Noyz Narcos ● Workshop di Calligrafia con Luca Barcellona ● Workshop di Urban Art con Shine Royal ● DJ-Set & Scratch show con DJ Zak ● Beatbox show con Rise ● Open Skateboard area & school a cura di SbandaBrianza con istruttori del CONI/FISR ● Videomapping a cura di Asker per @woa_creativecompany ● Breakdance, Hip Hop Dance Show and School con Bandits Crew – Betty Style ● Party con i Dj Egreen & Sgamo per Propaganda Crew ● Installazione ed asta di beneficenza con tavole da skate customizzate dagli artisti a favore della Lega Nazionale per la Difesa del Cane ● Street Food, Beverage & Chilling Area

Per info, iscrizioni workshop e accrediti per gli eventi serali looperfest@gmail.com.

Milano, 22 maggio 2019