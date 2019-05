Inserita in Cronaca il 22/05/2019 da Direttore

Misterbianco, strada intitolata a parente di un boss

Marano e Cantone (M5S): “Decisione del tutto inopportuna”





Ridenominazione a favore di un ex operaio comunale morto da due anni, mentre la legge prevede un minimo di dieci anni e l’autorizzazione prefettizia. La persona in questione è imparentata con Orazio Pino, ucciso in un agguato un mese fa. Interrogazione all’Ars e al ministro dell’Interno.





PALERMO (21 maggio 2019) - “Un atto amministrativo inopportuno dal punto di vista morale e irregolare sul piano procedurale”: così la deputata regionale Jose Marano e il deputato nazionale Luciano Cantone, del Movimento 5 Stelle, definiscono la ridenominazione di una strada pubblica del comune di Misterbianco, che da “via Currolo” è diventata “via Antonino Pinieri”, un operaio comunale deceduto nel 2016.









Sul caso, Marano ha presentato un’interrogazione all’Ars per chiedere chiarimenti e Cantone ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Interno. Il cambio di intestazione sarebbe avvenuto, sostengono i due portavoce, “in violazione della legge, in quanto nessuna denominazione o variazione può essere attribuita a strade o piazze pubbliche senza l’autorizzazione del prefetto ed a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Il limite dei dieci anni può essere superato per i caduti in guerra o per la causa nazionale o se la persona abbia un curriculum personale di particolare prestigio”.





“Il signor Antonino Pinieri - spiegano Marano e Cantone - non ha un curriculum eccezionale, si sarebbe solo contraddistinto per avere espletato le mansioni di operaio del Comune in modo esemplare, per non essersi risparmiato e perché durante la sua pensione ha continuato generosamente a lavorare per il suo Comune come volontario, percependo solo un esiguo rimborso spese, come ha raccontato lo stesso sindaco nei comizi e nella sua pagina Facebook. Ma c’è di più: l’atto è inopportuno anche da un punto di vista morale di gestione della cosa pubblica, perché il defunto Pinieri risulta essere imparentato con il boss mafioso Orazio Pino, assassinato in un agguato a Chiavari lo scorso 23 aprile”, concludono i deputati.