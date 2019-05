Inserita in Cronaca il 22/05/2019 da Direttore Paceco, sospeso temporaneamente il servizio di raccolta dei rifiuti organici L’Amministrazione comunale di Paceco avvisa la cittadinanza che domani, 22 maggio 2019, non verrà effettuato il servizio di raccolta della frazione organica, poiché tutti gli impianti presenti in Sicilia non sono attualmente nelle condizioni di poter ricevere questa tipologia di rifiuto.

“Ci scusiamo per il temporaneo disagio” afferma l’assessore Federica Gallo, precisando che “gli uffici stanno lavorando affinché l’organico venga portato in stabilimenti adatti al trattamento, anche fuori dalla Sicilia, vista la continua emergenza cui siamo sottoposti”.